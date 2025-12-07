Αυτός είναι ο διαιτητής του Καϊράτ – Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Καζακαστάν, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ (9/12, 17:30) για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Κάπως έτσι, η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων, ανάμεσά τους και αυτός του ματς των Πειραιωτών, με τον Μαρτίνεθ Μουνουέρα να ορίζεται για την αναμέτρηση στην «Αστάνα Αρένα».

Βοηθοί του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι οι Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

Ο Ισπανός ρέφερι έχει διευθύνει και στο παρελθόν ματς των Πειραιωτών, στα οποία μάλιστα έχουν μόνο νίκες. Συγκεκριμένα, ο 43χρονος ήταν διαιτητής στο Ολυμπιακός – Βικτόρια Πλζεν 4-0, το καλοκαίρι του 2019, για τα προκριματικά του Champions League και στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0, στο δεύτερο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος.