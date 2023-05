Αγγελόπουλοι: Ο Ολυμπιακός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο - Μπαρτζώκας: Να γεμίζουμε τις ψυχές των φιλάθλων μας - Πάρτι στο ΣΕΦ για την πρόκριση στο final 4 - ΒΙΝΤΕΟ

«Ιδιαίτερη σημασία είναι ότι για δεύτερη φορά πάμε να διεκδικήσουμε την Ευρωλίγκα.

Η δεύτερη σερί φορά είναι κάτι που έχει να γίνει πάλι από τον Ολυμπιακό πριν 10 χρόνια και τώρα πάμε μέχρι τέλους να το πάρουμε.

Τα ωραία πράγματα έχουν συνέχεια στην επόμενη βδομάδα. Είναι το 12ο Final Four και το 8ο δικο μας.

Ο Ολυμπιακός είναι ένα παγκόσμιο φαίνομενο. Παίζει με ένα πιο χαμηλό μπάτζετ και είμαστε σταθερά στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί και τη νέα σεζόν.

Η Φενέρμπαχτσε δεν ήταν μια ομάδα για να βγει 8η. Ήταν πρώτη σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν μια τιτανομαχία. Έχει ευρωπαϊκούς τίτλους, χάσαμε και το 2017 από τη Φενέρμπαχτσε.

Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη Φενέρμπαχτσε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.

Υπάρχει μεγάλη δίψα στην ομάδα. Θέλουμε μέχρι τέλους και ακόμα παραπέρα. Μας αρέσει το πεινασμένα σκυλιά.

Δεν θα φοβίζει κάτι. Χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο από την κορυφαία ομάδα των τελευταίων ετών. Θα δούμε αύριο ποια θα είναι η αντίπαλος μας.

Αντικειμενικά είναι η πιο πετυχημένη διετία. Ήταν και στο back to back, αλλά τώρα είναι αλλιώς γιατί μιλάμε για την πιο δύσκολη Euroleague της ιστορίας.

Η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει πλέον. Η ομάδα έχει την πλήρη αποδοχή και είναι κάτι το τρομερό αυτό που δεν έχει συμβεί ξανά.

Όλοι αξίζουν. Είμαστε μια ομάδα. Είχαμε στην ομάδα 9 παίκτες και πέρσι. Όλοι αξίζουν να βρίσκονται στον Ολυμπιακό».

Μπαρτζώκας: «Να γεμίζουμε τις ψυχές των οπαδών μας, χωρίς τους προέδρους ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο»

Χαρούμενος, ανακουφισμένος, περήφανος για την ομάδα του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους πάντες μετά από την νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four του Κάουνας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για το αποψινό. Όλοι γνώριζαν τη σημασία αυτού του αγώνα, τη σημασία και για τις δύο ομάδες. Μετά από αυτή τη σκληρή σειρά, το να παίρνουμε πίσω το πλεονέκτημα έδρας στην Κωνσταντινούπολη, σήμαινε ότι μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τις συζητήσεις με τους παίκτες ότι έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε τον ίδιο στόχο. Το επίτευγμα ήταν πραγματικά τεράστιο για την ομάδα μας.

Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν κάτι που αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε σε όλη τη χρονιά, από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήμασταν σταθεροί και συνεπείς με το δικό μας μπάσκετ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι αξίζαμε το Final Four. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο για εμάς μετά από την ανοικοδόμηση της ομάδας. Είναι αξιοσημείωτο. Πρέπει να συγχαρώ τους ιδιοκτήτες μας που δημιούργησαν αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον για να δουλεύουμε. Τη διοίκηση της ομάδας, τους συνεργάτες του, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές μας, τον γιατρό, τους παίκτες αμέσως μετά από τους ιδιοκτήτες. Χωρίς να θέλω να κολακεύσω τους προέδρους, ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο.

Φυσικά και τους οπαδούς που δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Πέρα από το γεγονός ότι προκριθήκαμε στο Final Four, καταφέραμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο ΣΕΦ και σε όλη την Ευρώπη. Πέρυσι είχαμε 12.000 στο Βελιγράδι, ενώ 85.000 προσπάθησαν να βρουν απόψε εισιτήριο.

Ο κόσμος πρέπει να είναι περήφανος για το πνεύμα νικητή που έχει αυτή η ομάδα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάποιες ημέρες για να σκεφτούμε το Final Four, να προετοιμαστούμε πνευματικά και αγωνιστικά, για να προετοιμαστούμε τακτικά. Περιμένουμε τα αυριανά παιχνίδια, κυρίως το Μονακό - Μακάμπι για να μάθουμε τον αντίπαλό μας στον ημιτελικό. Θα πάμε στο Κάουνας για να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Συγχαρητήρια και στη Φενέρμπαχτσε, ήταν σπουδαίος αντίπαλος για εμάς.

Είμαι ο πρώτος που δεν εκτιμώ μόνο τους σκόρερ. Προσπαθήσαμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μία ομάδα που παίζουν καλή άμυνα και θυσιάζουν τους εαυτούς τους για το σύνολο. Είναι όλοι εξίσου σημαντικοί, όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει παίκτης που δεν είχε σημαντική συνεισφορά φέτος. Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια.

Δεν ξέρω αν περιορίσαμε τον Γκούντουριτς, οκτώ τρίποντα έβαλε η Φενέρμπαχτσε και τα έβαλε όλα αυτός. Έχει πνεύμα νικητή. Περιορίσαμε άλλους παίκτες, οι Χέιζ και Πιέρ ήταν οι πιο σημαντικοί παίκτες στη σειρά, όμως χρησιμοποιήθηκαν σαραντάλεπτα και σε μία σειρά αγώνων αδειάζεις από ενέργεια. Προσαρμοστήκαμε στον Γκούντουριτς, αλλά τελικά αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ, ένας καλός παίκτης μπορεί να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Δεν ξέρουμε τον αντίπαλο. Το είπα και το πιστεύω πραγματικά. Η ομάδα μας, ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα έχει καταφέρει ως ομάδα. Θα αξιολογηθεί το τι συνέβη αυτά τα χρόνια από τους ιστορικούς του μπάσκετ. Πώς ο Ολυμπιακός με αυτό το διοικητικό μοντέλο φτάνει στο επίπεδο να κοντράρεται με αυτές τις ομάδες σε τόσα Final Four. Μη σκεφτείτε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει σχεδόν διπλάσιο μπάτζετ από εμάς, σκεφτείτε πόσες ομάδες έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς και πόσες έμειναν εκτός οκτάδας. Εμείς έχουμε μέγεθος λόγω κόσμου. Δεσμευόμαστε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Φέτος; Εύχομαι κι ελπίζω. Μία άλλη φορά; Το θέμα είναι να γεμίζουμε τις ψυχές των φιλάθλων της, το κάνουμε φέτος και το βιώνω, Έλληνας είμαι και κυκλοφορώ. Αν συμπληρωθεί αυτό με νίκες στο Final Four, θα είναι φανταστικό.

Ξέρω πόσο καλοί προπονητές υπάρχουν, πόσοι καλοί παίκτες. Οι διοικήσεις δεν κάνουν πλέον λάθη, οι περισσότερες κάνουν το σωστό. Γι' αυτό και επέλεξα την τακτική να βλέπουμε ένα ματς κάθε φορά. Αν πούμε το καλοκαίρι ότι θα πάμε στο Final Four, θα μας φαινόταν ακατόρθωτο. Επέλεξα να χτίζουμε, να παίζουμε με αυτοματισμούς και να παίζουμε με ταχύτητα. Θέλαμε να χτίσουμε την winning culture που δεν υπάρχει σε όλους τους συλλόγους. Είχαμε δέκα νίκες εκτός έδρας, είχαμε 24 νίκες, ήταν ρεκόρ για την ομάδα, πρώτη ελληνική ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Στην πιο δύσκολη EuroLeague όλων των εποχών.

Δείξαμε στους παίκτες το βίντεο από το Game 4 για να δουν πόσο σκληρά έπαιξε η Φενέρμπαχτσε γιατί ήταν κάτι πέρα από το συνηθισμένο. Δεν θέλω να πω μη νόμιμο. Το μπάσκετ έρχεται δεύτερο αυτή τη στιγμή. Τους είπα ότι θα πάμε στο Final Four όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το θέλουμε πολύ. Είναι πιο σημαντικό να παίζεις γιατί το θέλεις, το πρέπει είναι πάντα βάρος στους ώμους.

Ό,τι κατακτάς στη ζωή, δεν σου χαρίζεται, δεν έρχεται ποτέ εύκολα. Πάντα πρέπει να περάσεις από τη Σκύλλα και από τη Χάρυβδη. Αν θα είμαστε έτοιμοι στον ημιτελικό, θα φανεί. Έχω συμμετάσχει σε τέσσερα Final Four, έχω την ευτυχία στην πρώτη μου φορά να το πάρουμε με τον Ολυμπιακό. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η διαδικασία εκεί για κάποιον νέο σε αυτό το επίπεδο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όταν ανοίγει η προπόνηση και μπαίνουν 500 δημοσιογράφοι, πρέπει να ξέρεις πώς θα το χειριστείς. Δεν πρέπει να υπερβάλλεις σε τίποτα, πρέπει να κάνεις ό,τι έκανες εντός κι εκτός γηπέδου και δεν πρέπει να κάνεις τον ήρωα. Χρειάζεται εμπειρία, η οποία δεν αγοράζεται».

