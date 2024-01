Αγγλία: Ξύλο στο ματς Γουέστ Μπρομ-Γουλβς και διακοπή

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, κάποιοι οπαδοί της Γουλβς είχαν βρεθεί μέσα σε χώρους που προορίζονταν για τους γηπεδούχους και οι πανηγυρισμοί τους οδήγησαν σε επεισόδια.

It’s all kicking off at West Brom v Wolves ????

pic.twitter.com/5oUcz3ZdyA