Αγγλία - Κύπελλο: Ερασιτεχνική ομάδα απέκλεισε την Ίπσουιτς

Την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης πέτυχε και η Λούτον πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα της Εβερτον με 2-1, με το γκολ του Γούντροου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Νωρίτερα, η Μέιντστοουν Γιουνάιτεντ, ομάδα της επαρχίας του Κεντ, με ημιεπαγγελματίες παίκτες, που αγωνίζεται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα (6η κατηγορία της Αγγλίας!), νίκησε μέσα στην έδρα της Ιπσουϊτς με 2-1 και πήρε την ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, κάνοντας μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην πολύχρονη ιστορία του θεσμού.

Maidstone go one up! Look at the scenes ??

What a feeling for the travelling Maidstone supporters ??‍??#Maidstone#Maidstoneunited#itfc#FACup

