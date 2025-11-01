Αγωγή 20 εκατ. ευρώ της «MatchVision» στην UEFA για «κλοπή της League phase» στα Κύπελλα Ευρώπης - Real.gr

Η UEFA είναι αντιμέτωπη με αγωγή αξίας άνω των 20.000.000 ευρώ, αφού η χιλιανή συμβουλευτική εταιρεία «MatchVision» προσέφυγε στο δικαστήριο ισχυριζόμενη ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου οικειοποιήθηκε παράνομα τη μορφή της League phase που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων από το 2024.

Αυτό ανέφερε το «The Athletic», σημειώνοντας ότι η MatchVision υπέβαλε αγωγή στην Ισπανία τον Απρίλιο, όπου η υπόθεση αρχικά ανατέθηκε σε ένα από τα εμπορικά δικαστήρια της Μαδρίτης, το ίδιο που αυτή την εβδομάδα απέρριψε την έφεση της UEFA στην υπόθεση της ευρωπαϊκής Super League. Η υπόθεση αργότερα παραπέμφθηκε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού στη Λωζάνη, το ανώτατο νομικό όργανο στον αθλητισμό.

Η UEFA, όπως αναφέρεται, δεν έχει ακόμη ενημερωθεί επίσημα για την αγωγή, αλλά θα έχει 20 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλει απάντηση μετά την παραλαβή της τεκμηρίωσης.

Ο ιδρυτής της χιλιανής εταιρείας, Λεάντρο Σάρα, ισχυρίζεται ότι κατοχύρωσε πνευματικά δικαιώματα για τα μοντέλο το 2006, σύμφωνα με τα οποία οι ομάδες χωρίζονται σε διάφορα γκουπ με βάση την κατάταξη, και ότι παρουσίασε την ιδέα στους ηγέτες της UEFA το 2013 και σε διάφορα αθλητικά συνέδρια τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2021, υπό την πίεση της απειλής της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής Super League, η UEFA επιτάχυνε τη μεταρρύθμιση των διοργανώσεών της, του Champions League, του Europa League και της Conference League, και υιοθέτησε το μοντέλο που είχε παρουσιάσει προηγουμένως η Χιλή.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα, γνωστό ως ελβετικό μοντέλο, αύξησε τον αριθμό των συμμετεχόντων από 32 σε 36 συλλόγους. Οι ομάδες κατατάσσονται σε έναν ενιαίο πίνακα και παίζουν οκτώ αγώνες εναντίον διαφορετικών αντιπάλων.

Ο Λεάντρο Σάρα πιστεύει ότι η UEFA καταχράστηκε την πνευματική του ιδιοκτησία και προσπάθησε να κρύψει την προέλευση της ιδέας αποκαλώντας το σύστημα με διαφορετικά ονόματα. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία του κατέθεσε αγωγή κατά της UEFA και ζητά αποζημίωση περίπου 20.000.000 ευρώ, ενώ ο Χιλιανός διεκδικεί προσωπικά επιπλέον 200.000 ευρώ, με τόκους για τρεις σεζόν.

Ο Χιλιανός δήλωσε στην αγωγή ότι διαθέτει τεχνικές μελέτες, εγγραφές και μαρτυρίες για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Η UEFA δεν έχει ακόμη αντιδράσει επίσημα στις τελευταίες κατηγορίες, αν έστειλε προηγουμένως μήνυμα ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας MatchVision είναι στην καλύτερη περίπτωση αβάσιμοι και ότι ο οργανισμός θα υπερασπιστεί τη θέση του στο δικαστήριο, εάν αυτό συμβεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ