Αγωνία για τον Ρομπέρτο Κάρλος: Παρουσίασε επιπλοκές κατά τη χειρουργική επέμβαση καρδιάς - Real.gr

Πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο 52χρονος είχε παρουσιάσει θρόμβο στο πόδι, μετά από ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος «θρύλος» του ποδοσφαίρου και νυν προπονητής Ρομπέρτο Κάρλος διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Βραζιλία με πρόβλημα στην καρδιά, υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την επίλυσή του, η οποία διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες λόγω επιπλοκών.

Οι θεράποντες ιατροί τον υπέβαλαν εν συνεχεία σε μαγνητική τομογραφία πλήρους απεικόνισης του σώματός του, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά.