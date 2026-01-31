«Αγρίεψε» η Άρσεναλ και διέλυσε τη Λιντς - Real.gr

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και σήμερα με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.
Με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 70ό λεπτό), η Μπράιτον δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες (1-1). Το γκολ του Γκρος στο 73′ έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους.