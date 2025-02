Άγριο ξύλο σε αγώνα χόκεϊ ΗΠΑ-Καναδάς - ΒΙΝΤΕΟ

Η… καλή ημέρα είχε φανεί από νωρίτερα όταν οι Καναδοί φίλαθλοι στον αγώνα 4 Nations Face-Off που διεξήχθη στο Μόντρεαλ, αποδοκίμασαν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Για την ιστορία, πάντως, οι Αμερικανοί δεν φάνηκε να πτοούνται από το εχθρικό κλίμα σε βάρος τους καθώς επικράτησαν 3-1 του Καναδά εξασφαλίζοντας μια θέση στον τελικό του τουρνουά.

?? HOCKEY BRAWL ALERT ??

USA vs. Canada game turned into a BATTLEGROUND in RECORD TIME! ????????

3 FIGHTS broke out in just 9 SECONDS after Canadian fans BOOED the US National Anthem!

This is more than hockey; it's WAR on ICE! #4Nations#RespectTheFlagpic.twitter.com/a7u5D2nQAp