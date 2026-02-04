Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς - Real.gr

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (ξημερώματα 6ης Φεβρουαρίου για την Ελλάδα) ολοκληρώνεται η προθεσμία ανταλλαγών στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στο επίκεντρο, με πολλές ομάδες να προσπαθούν να τον αποκτήσουν καταθέτοντας προσφορές στους Μπακς.

Ο ίδιος ο “Greek Freak” έκανε μια αιινγματική ανάρτηση στα social media. “Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή”, έγραψε στο Instagram ο 31χρονος σούπερ σταρ, εννοώντας προφανώς πως ακόμη δεν έχει υπογράψει τίποτα, αλλά είναι με διαφορά το μεγαλύτερο όνομα της trade deadline.

Ουόριορς, Τίμπεργουλβς, Χιτ και Νικς είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με το Μιλγουόκι ως το καλοκαίρι του 2027.

Πηγή: filathlos.gr