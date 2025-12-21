Ακάθεκτη η Μπάγερν Μονάχου: 4-0 τη Χάιντενχαϊμ - Real.gr

Η -πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει ακάθεκτη προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί νίκησε εύκολα στην έδρα της Χάιντενχαϊμ με 4-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Bundesliga και τελευταίας πριν από τη χειμερινή διακοπή. Οι Βαυαροί παραμένουν αήττητοι στο εφετινό πρωτάθλημα, καθώς μετρούν 13 νίκες και δύο ισοπαλίες σε 14 παιχνίδια.

Νωρίτερα, χωρίς γκολ έμειναν Μάιντς και Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν στον πάγκο της ομάδας από το Αμβούργο, η οποία με το βαθμό αυτό συνεχίζει την προσπάθεια να διασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.