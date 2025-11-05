Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τη λευχαιμία: «Είχα 90% πιθανότητα να πεθάνω, αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα» - Real.gr

Quantcast
23:15, 05/11/2025
Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του εξακολουθεί να δίνει ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας της Σάσαρι, Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος παλεύει με τη λευχαιμία.

Μάλιστα η υγεία του πρώην μπασκετμπολίστα της Βίρτους Μπολονία επιδεινώθηκε καθώς μετά τη μεταμόσχευση, την οποία έκανε στον μυελό των οστών στις 25 Σεπτεμβρίου έπεσε σε κώμα με τους γιατρούς να του δίνουν μόλις 10% πιθανότητες να ζήσει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ανάρρωση από τη μεταμόσχευση αποδείχθηκε περίπλοκη, καθώς προέκυψε μια ξαφνική επιπλοκή: μια εγκεφαλική εμβολή που προκάλεσε σοβαρή έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο του Πολονάρα, ο οποίος μπήκε αμέσως σε ιατρικά τεχνητό κώμα για να προστατευθεί ο εγκέφαλός του, από το οποίο βγήκε 10 ημέρες αργότερα.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Le Iene (@redazioneiene)

Ο Ακίλε Πολονάρα και η σύζυγός του μίλησαν σε εκπομπή στο ιταλικό δίκτυο La Lene και στον Νικολό Ντε Βίτις για τις δύσκολες στιγμές που έζησαν.

Μιλώντας στον Ντε Βίτις, ο Πολονάρα με φωνή που αποτύπωνε τη δύσκολη μάχη που έδωσε συγκλόνισε λέγοντας ότι υπήρχαν 90% πιθανότητες να πεθάνει. «Συγγνώμη που δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι είχα 90% πιθανότητες να πεθάνω», είπε ο Πολονάρα που έχει αρχίσει να αναρρώνει σταδιακά, αν και εξακολουθεί να έχει περιορισμένη κινητικότητα στο δεξί του χέρι. Μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, ήταν σαν να κοιμόμουν», διηγήθηκε ο Πολονάρα. «Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα», είπε από την πλευρά της η σύζυγός του, που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα του στη δύσκολη μάχη την οποία δίνει.

«Μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν είχαν συμβεί ποτέ», είπε η Έρικα Μπουφάνο για το πώς ήταν ο σύζυγός της όταν συνήλθε από το κώμα.

«Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτιόμουν πώς ήταν δυνατόν να μην καταλαβαίνει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις ημέρες, με ρώτησε για αυτά», πρόσθεσε. «Ένιωθα άσχημα, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έρχονταν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεύχομαι. Στην περίπτωσή του, συνέβη ένα θαύμα», τόνισε.

Τα χειρότερα ανήκουν στο παρελθόν ωστόσο όπως είπε η σύζυγός του «οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν πολύ μικρές. Είχε θρόμβο στο αίμα και ο εγκέφαλός του δεν λάμβανε οξυγόνο, αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω».

Πλέον ο Ακίλε Πολονάρα «είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό», είπε η σύζυγός του σχετικά με την αποθεραπεία του.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nicolò De Devitiis (@divanoletto)

Τις επόμενες μέρες, μάλιστα ο 34χρονος θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά του τη Βικτόρια και τον Ακίλε Τζούνιορ: «Χρειάζομαι τις αγκαλιές τους, μου δίνουν ενέργεια».

Τον Αύγουστο, ο έμπειρος φόργουορντ κι ενώ είχε διαγνωστεί με λευχαιμία υπέγραψε στη Ντινάμο Σάσαρι, στην οποία έκανε το «ξεπέταγμά του» για να βρεθεί στο επίπεδο της Euroleague.

«Θα πάρει χρόνο. Πρέπει να κάνω φυσιοθεραπεία», σχολίασε σχετικά με την ανάρρωσή του, αλλά τόνισε ότι στόχος του είναι να καταφέρει να επιστρέψει στα γήπεδα. «Σίγουρα νιώθω τυχερός», είπε χαμογελώντας.

Ο Πολονάρα δείχνοντας το μεγαλείο της ψυχής του έστειλε μήνυμα για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα υγείας: «Χρειάζονται πολλοί δότες και, αν ο καθένας από εμάς συμβάλει, μπορούν να σωθούν πολλές ζωές. Η κίνησή σας μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να ζήσουν και να θεραπευτούν».

