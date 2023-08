Αλ Χιλάλ: Ανακοίνωσε τον...Γιάννη Αντετοκούνμπο

Καθώς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αστειευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν η Αλ Χιλάλ κατέθεσε πρόταση ύψους 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Κιλιάν Μπαπέ, οι Σαουδάραβες του το... κρατούσαν.

«Αλ Χιλάλ, μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Μπαπέ...» είχε αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τότε. Χθες (16/8), λοιπόν η Αλ Χιλάλ, απάντησε στον «Greek Freak»: «Γιάννη, καλώς ήλθες στην οικογένειά μας. Η φανέλα σου είναι έτοιμη».

Your jersey is ready @Giannis_An34

Welcome “GIANNIS” to our family ????#AlHilal ?? pic.twitter.com/wD7tIcLiWM