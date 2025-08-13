Αλκαράθ και Γκοφ προκρίθηκαν στους «16» του Σινσινάτι - Real.gr

Ο Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη), προκρίθηκε στον «γύρο των 16» του τουρνουά Masters 1000, που διεξάγεται στο Σινσινάτι, καθώς επικράτησε του Σέρβου, Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Νο 72) με 6-4, 6-4.

Ο νεαρός Ισπανός, νικητής του πρόσφατου Roland-Garros, ήταν πολύ καλύτερος του αντιπάλου του, αφού… παραχώρησε μόλις ένα break, το οποίο «έσβησε» άμεσα.

Με αυτήν την νίκη, ο Αλκαράθ έφθασε στις 50 μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο ATP Tour. Στα 22 χρόνια του, ο νεαρός τενίστας είναι ο πρώτος παίκτης μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (από το 2013 έως το 2016) που έχει φθάσει σε αυτόν τον αριθμό νικών σε τέσσερις συνεχόμενες σεζόν.

Στον προημιτελικό της διοργάνωσης, ο Αλκαράθ θ’ αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λούκα Νάρντι (Νο 98), ο οποίος προκρίθηκε μετά την αποχώρηση του Τσέχου, Γιάκουμπ Μάνσικ, λόγω τραυματισμού στον μεταξύ τους αγώνα.

Στις γυναίκες, η Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ (Νο 2), προκρίθηκε στις «16» χωρίς αγώνα, αφού η Ουκρανή, Νταϊάνα Γιαστρέμκα ασθένησε και δεν «έδωσε το παρών».

Σημειώνεται, ότι ο τρίτος γύρος του τουρνουά δεν ολοκληρώθηκε, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) ήταν μια «ανάσα» από την νίκη, προηγούμενος με 6-4, 5-4 του Αμερικανού, Μπράντον Νακασίμα, όμως ο αγώνας διεκόπη λόγω κινδύνου κεραυνού, πριν η βροχή εμποδίσει την επανέναρξη της αναμέτρησης.

Τέλος, ο αγώνας του Μπεν Σέλτον με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ δεν άρχισε για τον ίδιο λόγω, ενώ διεκόπη και η αναμέτρηση της Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 σετ με αντίπαλο την Μάγκντα Λινέτ (6-7(5), 6-3) όταν οι δύο τενίστριες πήγαν στ’ αποδυτήρια.