Αλλαγές ετοιμάζει η Euroleague για τη νέα σεζόν - Real.gr

Η EuroLeague προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση της επόμενης περιόδου, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε.

Αλλαγές φέρνει η Euroleague από τη σεζόν 2025-26, καθώς με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως καταργείται ο μικρός τελικός στο Final Four, βάζοντας τέλος σε ένα παιχνίδι που είχε αμφισβητούμενη σημασία.

Με αυτόν τον τρόπο, η σεζόν για τις ομάδες που δεν θα καταφέρνουν να προκριθούν στον τελικό θα ολοκληρώνεται απευθείας μετά τα ημιτελικά, τερματίζοντας έναν αγώνα που, κατά πολλούς, έμοιαζε περισσότερο με αγγαρεία παρά με αναμέτρηση αντάξια της σημασίας και του χαρακτήρα του κορυφαίου ευρωπαϊκού μπασκετικού τριημέρου.

Υπενθυμίζεται ότι από την αγωνιστική περίοδο 2025-26, οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην Euroleague αυξάνονται σε 20. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και τρεις νέες προσθήκες: η Βαλένθια, η Ντουμπάι και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με ένα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς θα ανοίξει με «διαβολοβδομάδα».

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY ℹ️

