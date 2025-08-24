Αλλαγή ο Ζαφείρης στη νίκη της Σλάβια - Real.gr

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Χρήστος Ζαφείρης έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας της Σλάβια Πράγας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το εκτός έδρας 1-1 κόντρα στη Γιάμπλονετς την προηγούμενη αγωνιστική, ο 22χρονος διεθνής μέσος πέρασε ως αλλαγή το Σάββατο 23/8 στη νίκη 3-1 της ομάδας του επί της Παρντουμπίτσε, στο πλαίσιο της 6ης ημέρας του πρωταθλήματος Τσεχίας.

Ο Ζαφείρης αντικατέστησε στο 69ο λεπτό τον Νταβίντ Μόουζες, ο οποίος τραυματίστηκε. Νωρίτερα, ο τελευταίος είχε δώσει την ασίστ στον Γιαν Μπόριλ (54’) που ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του Γίντριχ Τριπσόφσκι – η Παρντουμπίτσε είχε προηγηθεί στο 12’ με τον Βόιτσεκ Πάτρακ, για να ισοφαρίσει στο 23’ ο Τόμας Χόλες.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βασίλ Κουσέι, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 82’ λόγω αποβολής του Αμπντουλαϊ Τάνκο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με το «τρίποντο» αυτό η Σλάβια ανέβηκε στην κορυφή με 14 βαθμούς, ωστόσο μπορεί να την ξεπεράσει η συμπολίτισσα Σπάρτα που δίνει εντός έδρας αύριο (24/8, 21:00) τοπικό ντέρμπι με την Ντούκλα.

Όσο για τον Ζαφείρη (είχε 14/15 πετυχημένες πάσες και δύο άστοχα σουτ όσο αγωνίστηκε), αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, στον οποίο πάντως θα ενσωματωθεί – αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά – την 1η Ιανουαρίου του 2026.