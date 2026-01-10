Αλόνσο: «Δεν θα ρισκάρουμε με τον Μπαπέ» - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετράται αύριο (11/1) με την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, ο οποίος διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, και ο προπονητής της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο με τη χρησιμοποίηση του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος απουσίασε λόγω τραυματισμού στο γόνατο από τον νικηφόρο (2-1) ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης. «Ο Κιλιάν αισθάνεται πολύ καλύτερα. Επέστρεψε σε εμάς χθες, σήμερα το απόγευμα θα προπονηθεί με την ομάδα και στη συνέχεια θα έχουμε όλες τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε μαζί τις πιθανότητές του να αγωνιστεί, είτε από την αρχή είτε λίγο αργότερα» τόνισε ο Βάσκος προπονητής αναφορικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής… εξπρές του Γάλλου επιθετικού στη δράση, μόλις δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο, και συμπλήρωσε: «Να τον βάλουμε να παίξει με ένεση; Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε με τον παίκτη, το προπονητικό επιτελείο και τους γιατρούς. Πρέπει πάντα να ζυγίζουμε τους κινδύνους, αλλά δεν είμαστε “καμικάζι”».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλόνσο είχε δηλώσει την Τετάρτη πως ο Μπαπέ, ο οποίος, λόγω του τραυματισμού του, δεν συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή που ανακοίνωσε η Ρεάλ για το Σούπερ Καπ, «δεν ήταν απόλυτα έτοιμος» να αγωνιστεί στον ημιτελικό με τη «συμπολίτισσα» Ατλέτικο.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, έπλεξε το εγκώμιο του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας, όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Μπαπέ στον αυριανό τελικό. «Αυτή τη στιγμή, ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο, πετυχαίνει πολλά γκολ και είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Είναι ένας φανταστικός παίκτης, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός όταν έχει χώρο πίσω από την αμυντική γραμμή» είπε ο Γερμανός προπονητής που υποστήριξε ότι ο τελικός του Σούπερ Καπ κόντρα στην -«αιώνια» αντίπαλο- Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ευκαιρία για την ομάδα του, η οποία είναι η κάτοχος του τίτλου, να δείξει «πόσο δυνατοί είμαστε», κόντρα σε «μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο».