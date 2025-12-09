Αλόνσο: «Είμαι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα» - Real.gr

Μόνος σίγουρος δεν νιώθει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, και δεν το κρύβει.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο αυριανός αγώνας εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, για το Champions League, είναι κρίσιμος για το μέλλον του 44χρονου κόουτς από το Σαν Σεμπαστιάν με τα σχετικά ρεπορτάζ να υποστηρίζουν πως ήδη ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει αρχίσει να εξετάζει τους διαθέσιμους προπονητές.

Ο Αλόνσο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για το θέμα αυτό και τόνισε: «Οταν είσαι στον πάγκο μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι προετοιμασμένος για κάθε είδους καταστάσεις. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο, αυτό μπορώ να ελέγξω μόνο. Είμαι πάντως προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε σχετικά ο Αλόνσο και συμπλήρωσε:

«Γνωρίζω πολύ καλά τη Ρεάλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να μαθαίνεις. Υπάρχουν καλές μέρες και κακές μέρες. Αλλά κάνουμε βήματα μπροστά σε κάθε αγώνα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να την αλλάξουμε. Αυτή τη στιγμή, είμαι εδώ και εδώ θέλω να είμαι, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα».