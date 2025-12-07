Αλύγιστη Μπολόνια στη Ρώμη - Real.gr

Η Μπολόνια πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο «Ολίμπικο» από τη Λάτσιο (1-1), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie A, και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Ρώμης άνοιξε το σκορ με τον Ιζακσεν στο 38ο λεπτό, αλλά οι «ροσομπλού» απάντησαν άμεσα και δύο λεπτά αργότερα βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Οντγκαρντ. Ο Χρήστος Μανδάς για τη Λάτσιο και ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης της Μπολόνια ήταν στον πάγκους των ομάδων τους.

Στο μεταξύ, η Ρόμα έμεινε με δέκα παίκτες και το πλήρωσε, καθώς ηττήθηκε στη Σαρδηνία από την Κάλιαρι με 1-0 και έχασε έτσι την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Ρώμης έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τσελίκ (52′) και το πλήρωσε γιατί οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Γκαετάνο στο 82ο λεπτό. Να σημειωθεί πως ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στην ενδεκάδα των «τζιαλορόσι», αλλά αντικαταστάθηκε από τον Τζιλάρντι (73′).

Νωρίτερα, καθοριστική νίκη πέτυχε στο «Τζιοβάνι Ζίνι» της Κρεμόνα η τοπική Κρεμονέζε επί της Λέτσε με 2-0. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι γηπεδούχοι απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ οι φίλαθλοι στην πόλη της Λομβαρδίας ονειρεύονται ακόμη και τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Τα γκολ του αγώνα σημείωσαν οι Μπονατσόλι (52′ πεν.) και Σανάμπρια (78′).