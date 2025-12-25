Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ – Τι δήλωσε ο μάνατζερ του Αιγύπτιου επιθετικού - Real.gr

Quantcast
Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ – Τι δήλωσε ο μάνατζερ του Αιγύπτιου επιθετικού
Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ – Τι δήλωσε ο μάνατζερ του Αιγύπτιου επιθετικού

12:30, 25/12/2025
Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ – Τι δήλωσε ο μάνατζερ του Αιγύπτιου επιθετικού

Ο Αιγύπτιος επιθετικός των πρωταθλητώνΑγγλίας, Moχάμεντ Σαλάχ, δεν έχει δώσει σαφή απάντηση, στο αν θα μείνει στον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

«Ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία». Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραμί Αμπάς-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Τουρκίας Sabah-σε ερώτηση της Φενέρμπαχτσε, εάν ενδιαφέρεται να παίξει στην ομάδας, δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν είναι στην ατζέντα τους.

Ο 32χρονος Σαλάχ, αγωνίζεται με την Αίγυπτο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21/12-18/1), σημειώνοντας μάλιστα το γκολ της νίκης (2-1) επί της Ζιμπάμπουε. Είχε έρθει πρόσφατα σε κόντρα με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, με τις δύο πλευρές- μετά από συνομιλίες- να φτάνουν σε… ανακωχή.

 

