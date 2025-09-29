Αναχωρεί για την Ισπανία χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός - Real.gr

Αρχικά, για την 1η αγωνιστική, θα βρει στον δρόμο του, στη Βιτόρια, την Μπασκόνια, αύριο Τρίτη (30/9, 21:30), ενώ την Πέμπτη (2/9, 21:45) θ΄ αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 2η αγωνιστική.
Στην Ισπανία θα ταξιδέψει το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα, καθώς ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, θεωρεί πως έτσι θα εγκλιματίζεται. Ο Γάλλος γκαρντ δεν θ’ αγωνιστεί στα δύο ματς της ομάδας του Πειραιά επί ισπανικού εδάφους, αφού στην Αθήνα αφίχθη το περασμένο Σάββατο (27/9) και ουσιαστικά δεν ξέρει… ούτε τα συστήματα της νέας ομάδας του.
Λόγω του τραυματισμού του Κίναν Έβανς που θ’ απουσιάσει για διάστημα 20 ημερών, ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα τον Νιλικίνα. Εξάλλου, γι’ αυτό και αποκτήθηκε από την Παρτιζάν, λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ της έναρξης της σεζόν στη Euroleague.
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 14 παίκτες στην Ισπανία. Εκτός από τον Κίναν Έβανς και τον Μουσταφά Φαλ (χάνει τη σεζόν), ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει και στον Σακίλ ΜακΚίσικ.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους εξής 14 παίκτες: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.