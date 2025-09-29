Αναχωρεί για την Ισπανία χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός - Real.gr

Quantcast
17:15, 29/09/2025
Αφού πρώτα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup 2025, στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο (27/9), ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα (29/9) για την Ισπανία, όπου θα δώσει δύο αγώνες στο πλαίσιο της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της νέας σεζόν της Euroleague.

Αρχικά, για την 1η αγωνιστική, θα βρει στον δρόμο του, στη Βιτόρια, την Μπασκόνια, αύριο Τρίτη (30/9, 21:30), ενώ την Πέμπτη (2/9, 21:45) θ΄ αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 2η αγωνιστική.

Στην Ισπανία θα ταξιδέψει το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα, καθώς ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας, θεωρεί πως έτσι θα εγκλιματίζεται. Ο Γάλλος γκαρντ δεν θ’ αγωνιστεί στα δύο ματς της ομάδας του Πειραιά επί ισπανικού εδάφους, αφού στην Αθήνα αφίχθη το περασμένο Σάββατο (27/9) και ουσιαστικά δεν ξέρει… ούτε τα συστήματα της νέας ομάδας του.

Λόγω του τραυματισμού του Κίναν Έβανς που θ’ απουσιάσει για διάστημα 20 ημερών, ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα τον Νιλικίνα. Εξάλλου, γι’ αυτό και αποκτήθηκε από την Παρτιζάν, λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ της έναρξης της σεζόν στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 14 παίκτες στην Ισπανία. Εκτός από τον Κίναν Έβανς και τον Μουσταφά Φαλ (χάνει τη σεζόν), ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει και στον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους εξής 14 παίκτες: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.

