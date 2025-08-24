Αναγέννηση στην Αργεντινή: Επιστροφή αστέρων, οικονομική ώθηση και ελπίδες ανάκαμψης - Real.gr

Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Αργεντινής βρίσκεται σε τροχιά αναγέννησης, ενισχυμένο από μια ανακάμπτουσα εθνική οικονομία και την επιστροφή διεθνών παικτών στη χώρα. Η νέα δυναμική έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες για επαναφορά της αίγλης του παρελθόντος, απέναντι στην πανίσχυρη - τα τελευταία χρόνια - Βραζιλία.

Το χάσμα παραμένει ωστόσο σημαντικό, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και επιδόσεων. Οι έξι τελευταίες εκδόσεις του Copa Libertadores – του αντίστοιχου Champions League στη Νότια Αμερική – κατέληξαν στα χέρια τεσσάρων διαφορετικών βραζιλιάνικων συλλόγων.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του Ιουλίου, η Φλουμινένσε έφτασε ως τα ημιτελικά, η Παλμέιρας στους «8», ενώ οι Μποταφόγκο και Φλαμένγκο αποκλείστηκαν στους «16». Την ίδια στιγμή, οι Ρίβερ Πλέιτ και Μπόκα Τζούνιορς δεν κατάφεραν καν να περάσουν τη φάση των ομίλων.

Ενώ το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα εξακολουθεί να προσελκύει τα κορυφαία ονόματα της Λατινικής Αμερικής, η νέα οικονομική δύναμη του αργεντίνικου ποδοσφαίρου έχει επικεντρωθεί στην επιστροφή διεθνών αστέρων στη χώρα.

Πέντε παγκόσμιοι πρωταθλητές με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του Κατάρ 2022 επέστρεψαν στην πατρίδα μέσα στους τελευταίους 18 μήνες. Η Ρίβερ Πλέιτ, η ομάδα που ηγείται αυτής της νέας εποχής επενδύσεων, απέκτησε τους Γκονσάλο Μοντιέλ (πρώην Σεβίλλη, Νότιγχαμ Φόρεστ), Χερμάν Πετσέλα (πρώην Μπέτις, Φιορεντίνα) και Μάρκος Ακούνια (πρώην Σεβίλλη, Σπόρτινγκ). Ο αιώνιος αντίπαλος, η Μπόκα Τζούνιορς, που αντιμετωπίζει αγωνιστικές δυσκολίες, υπέγραψε τον Λεάντρο Παρέδες (πρώην Γιουβέντους, Παρί, Ρόμα), ενώ η Ροσάριο Σεντράλ έφερε πίσω τον Άνχελ Ντι Μαρία (πρώην Ρεάλ, Παρί, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπενφίκα).

Σύμφωνα με τη FIFA, οι συνολικές δαπάνες για μεταγραφές στην Αργεντινή εκτοξεύθηκαν από τα 11,5 εκατομμύρια δολάρια το 2020, εν μέσω οικονομικής κρίσης και υψηλού πληθωρισμού, στα 120 εκατομμύρια το 2024.

«Σήμερα είναι πιο συμφέρον για έναν παίκτη να επιστρέψει, καθώς μπορεί να κερδίζει σχεδόν όσα έπαιρνε στο εξωτερικό», εξηγεί στο AFP ο μάνατζερ παικτών Γκουστάβο Γκόνι. «Στο παρελθόν η διαφορά ήταν τεράστια».

Ωστόσο, η Αργεντινή εξακολουθεί να αδυνατεί να κρατήσει τα ανερχόμενα ταλέντα της, τα οποία καταλήγουν – συχνά σε νεαρή ηλικία – σε πλουσιότερους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτών των παικτών έφτασαν τα 348 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη σεζόν, ποσό κατά 70% μικρότερο από τα αντίστοιχα έσοδα των βραζιλιάνικων συλλόγων.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι εφαρμόζει αυστηρή πολιτική λιτότητας, με στόχο τον δημοσιονομικό εξορθολογισμό. Η χώρα κατέγραψε το πρώτο δημοσιονομικό πλεόνασμα από το 2010 και πέτυχε μείωση του πληθωρισμού, αν και το κόστος ήταν η αυξημένη φτώχεια για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Αυτό, όμως, ευνόησε το ποδόσφαιρο. «Οι αμοιβές σε δολάρια είναι πλέον υψηλότερες, κάτι που επέτρεψε σε συλλόγους όπως η Ρίβερ και η Μπόκα να προσελκύσουν παίκτες αυτού του επιπέδου», αναφέρει στο AFP ο οικονομολόγος Κρίστιαν Μπουτέλερ, πρόεδρος του συμβουλευτικού γραφείου BSF.

Η Ρίβερ Πλέιτ κατατάχθηκε τέταρτη ανάμεσα στους συλλόγους της CONMEBOL με τις υψηλότερες μεταγραφικές δαπάνες το 2023 και 2024, και ήταν ο μόνος αργεντίνικος σύλλογος στην πρώτη δεκάδα της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με τη FIFA.

Ανάμεσα στις σεζόν 2023 και 2025, η Ρίβερ επένδυσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα μόλις 33 εκατομμύρια της περιόδου 2021-2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt.

Εκτός από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, οι «Μιγιονάριος» ενίσχυσαν το ρόστερ τους με τον Κολομβιανό διεθνή Κέβιν Καστάνιο (14,6 εκατ. δολάρια) και τον Αργεντινό φορ Σεμπαστιάν Ντριούσι (11,3 εκατ.), ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα δεδομένα στην Αργεντινή.

Ωστόσο, δεν εξαρτώνται όλα από το χρήμα, υπογραμμίζει ο Γκουστάβο Γκόνι. Οι αργεντίνικοι σύλλογοι αποκομίζουν οφέλη και από την ιδιαίτερη πολιτισμική σχέση των παικτών με τις ομάδες που τους ανέδειξαν, όπως ο Ντι Μαρία που επέστρεψε στη Ροσάριο. Η παθιασμένη ποδοσφαιρική κουλτούρα της χώρας προσελκύει και διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Ουρουγουανός Έντινσον Καβάνι και ο Ισπανός Άντερ Ερέρα, που ήθελαν να ζήσουν την εμπειρία της θρυλικής «Μπομπονέρα» της Μπόκα.

Η Μπόκα, ωστόσο, δεν έχει δει ακόμη καρπούς. Έξι φορές πρωταθλήτρια στο Libertadores, μόλις πρόσφατα έβαλε τέλος στο χειρότερο αρνητικό σερί της (12 αγώνες χωρίς νίκη), ενώ αποκλείστηκε πριν τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Αντιθέτως, ομάδες όπως η Βέλεζ Σάρσφιλντ, η Ράσινγκ, η Εστουδιάντες και φυσικά η Ρίβερ Πλέιτ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της φετινής διοργάνωσης.

Μια τόσο δυναμική παρουσία αργεντίνικων ομάδων στο Libertadores είχε να καταγραφεί από το 2018, όταν Μπόκα και Ρίβερ έδωσαν τον αξέχαστο τελικό στη Μαδρίτη, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».