Ανακοίνωσε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός - Real.gr

Αίσιο τέλος είχε το σύντομο σίριαλ Φρανκ Ντιλικινά για τον Ολυμπιακό. Μετά από ανατροπή που υπήρξε από το βράδυ της Πέμπτης, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου γκαρντ το πρωί της Παρασκευής!

Οι Σέρβοι αξίωναν αρχικά περίπου 300.000 ευρώ, ο Ολυμπιακός -στον οποίο ο παίκτης είχε προταθεί ουσιαστικά ως ελεύθερος- αρνούνταν να δώσει χρήματα για την εξαγορά του συμβολαίου του, αλλά μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις φαίνεται πως βρέθηκε η χρυσή τομή. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιθυμία του 27χρονου γκαρντ, καθώς επιθυμούσε σφόδρα να παίξει στον Ολυμπιακό και ήταν δυσαρεστημένος που η Παρτιζάν του είχε προτείνει επέκταση συμβολαίου, αλλά με μειωμένες αποδοχές.

Ο Ντιλικινά υπέγραψε για 1+1 χρόνια και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν είναι απίθανο να ακολουθήσει και την αποστολή της ομάδας στην Ισπανία για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/9), προκειμένου να αρχίσει να προσαρμόζεται.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)”.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr