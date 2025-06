Ανακοίνωσε την τριετή επέκταση με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός - Real.gr

Η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Με την ανανέωση της συνεργασίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεκίνησε τον σχεδιασμό της νέας σεζόν ο Ολυμπιακός. Μετά τη χθεσινοβραδινή πρόταση των αδελφών Αγγελόπουλων στον Σέρβο σέντερ και την άμεση συμφωνία των δύο πλευρών, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την παραμονή του το απόγευμα της Τετάρτης (11/6).

Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια».

✍🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια.

🔴 Olympiacos BC is pleased to announce the extension of its contract with Nikola Milutinov for three more years.

💻 https://t.co/HRq8jtoChc#OlympiacosBC… pic.twitter.com/MaV8gFPKne

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 11, 2025