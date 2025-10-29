Quantcast
Ανακοίνωσε τον Καλάθη η Παρτιζάν - Real.gr
real player

Ανακοίνωσε τον Καλάθη η Παρτιζάν

13:30, 29/10/2025
Ανακοίνωσε τον Καλάθη η Παρτιζάν

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς άσου, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βελιγράδι για να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με τη σερβική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν με ένα συμβόλαιο που θα έχει απολαβές περίπου 600.000 ευρώ.

Η κίνηση της Παρτιζάν αυτή έγινε μετά τον τραυματισμό του Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος θα απουσιάζει για περίπου τρεις μήνες.

Φυσικά και η μεταγραφή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς μετά από αρκετά χρόνια ο Νικ Καλάθης θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

 

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη στη Βουλή

Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη στη Βουλή

14:14 29/10
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κληθούν να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

13:00 29/10
Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

11:54 29/10
Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Τι απαντούν οι πολίτες για την οικονομία

10:52 29/10
Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

Μητέρα τυφλού σημαιοφόρου στο Αγρίνιο: Είμαι 1,60 αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο - ΒΙΝΤΕΟ

12:18 29/10
Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας που έκανε παρέλαση στις Θεσπιές: «Παίρνουμε δύναμη από εκείνη και αυτή από εμάς»

11:59 29/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είμαι άγιος, ποτέ δεν χαρακτήρισα τον εαυτό μου έτσι

12:42 29/10

Ροή Ειδήσεων

Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

14:53 29/10
Καραμέρος στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Κάποιος που επιλέγει να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία, δεν μπορεί να είναι όμηρος συσχετισμών»

Καραμέρος στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Κάποιος που επιλέγει να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία, δεν μπορεί να είναι όμηρος συσχετισμών»

14:49 29/10
Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς: Τα στελέχη της Χαμάς δεν θα λάβουν ασυλία

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς: Τα στελέχη της Χαμάς δεν θα λάβουν ασυλία

14:45 29/10
Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα»

Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα»

14:37 29/10
Τραμπ: Βεβαιώνει ότι συνήφθη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα - Η Σεούλ ανακοινώνει την οριστικοποίηση ευρείας εμπορικής συμφωνίας

Τραμπ: Βεβαιώνει ότι συνήφθη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα - Η Σεούλ ανακοινώνει την οριστικοποίηση ευρείας εμπορικής συμφωνίας

14:32 29/10
Τα κομμάτια που θα μας κάνουν απόλυτα in-style το 2026

Τα κομμάτια που θα μας κάνουν απόλυτα in-style το 2026

14:30 29/10
Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου

Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν ένας 12χρονος και ένα ακόμα άτομο μετά από κατάρρευση επταόροφου κτιρίου

14:19 29/10
Τραμπ: Δηλώνει ότι είναι κρίμα που δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία

Τραμπ: Δηλώνει ότι είναι κρίμα που δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία

14:15 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved