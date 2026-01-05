Ανακοίνωσε Τζόουνς ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Αμερικανός σέντερ, που αναμένεται στην Ελλάδα στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους ερυθρολεύκους διάρκειας 2,5 ετών.

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού σέντερ (2.06μ.).

Στις 15:05 σήμερα θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που θα μεταφέρει στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Θα πετάξει από το Βελιγράδι με την πτήση JU532 με προορισμό την πόλη και την ομάδα που θ’ αποτελούν το νέο «σπίτι» του, τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, έως το 2028.

Ο Τζόουνς προέρχεται από τη Παρτίζαν, με την οποία είχε φέτος στη EuroLeague, σε 17 συμμετοχές, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36’’ κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)»