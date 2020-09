Ανακοίνωσε Εμβιλά ο Ολυμπιακός

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! ???#Olympiacos#Transfer#Welcome#YannMVila#WelcomeYannMVila#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/6fJqJ3PSfH