Ανακοίνωσε φιλικό στην Αγγλία ο Ολυμπιακός

Πρόκειται για το πέμπτο, συνολικά, φιλικό που ανακοινώνουν οι ερυθρόλευκοι, μετά από αυτά με Σλοβάτσκο (8/7, 18:00), Νόρτζελαντ (14/7, 12:45) και Σαμπάχ (19/7, 13:00)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός θα δώσει και δεύτερο φιλικό επί βρετανικού εδάφους. Μετά τη Ρέιντζερς (26/7, 21:45), οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Νόριτς στην Αγγλία.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου, στις 17:00, στο Carrow Road Stadium, την έδρα της Νόριτς».

