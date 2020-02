Ανακοίνωσε ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός - Δείτε τον εν δράσει

Παίκτης του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου έγινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος βρισκόταν εδώ και αρκετές μέρες στο στόχαστρο της ομάδας του Πειραιά.

Πηγή: filathlos.gr

Ο 29χρονος Αμερικανός περιφερειακός που έχει ύψος 1μ.96 αγωνίστηκε φέτος στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπεσίκτας, με την οποία είχε 17.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 32.3 λεπτά συμμετοχής σε 17 αγώνες, ενώ στο Basketball Champions League είχε 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα ανά 30 λεπτά σε 13 αγώνες.

Γεννημένος στο Σιάτλ, ο ΜακΚίσικ έπαιξε στο Kentridge High School, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Έντμοντς (2011-2013), πριν μετακομίσει στο Αριζόνα Στέιτ (2013-2015) και έρθει στην Ευρώπη το 2015 για λογαριασμό της Πέζαρο. Συνεχισε στη Νότια Κορέα τη σεζόν 2015/16, πήγε στην Ουσάκ Σπορτίφ (2016/17) συνέχισε στη Γκραν Κανάρια, την Άβτοντορ, τη Γκαζιαντέπ και φέτος έπαιξε με τη Μπεσίκτας στο Basketball Champions League. Ήταν ο ηγέτης της, την βοήθησε να προκριθεί στο Top-16, όμως δεν άντεξε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και αποχώρησε έχοντας 16.6 πόντους από 54% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 77% στις βολές, μαζί με 4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ, 2.1 κλεψίματα και 15.9 ranking ανά 30 λεπτά συμμετοχής σε 13 αγώνες.

Το γεγονός ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση παίκτη δείχνει ότι δεν υφίσταται πλέον η απαγόρευση μεταγραφών από τη EuroLeague, η οποία είχε επιβληθεί με προσωρινή ισχύ. Πλέον οι Πειραιώτες προχωρούν και στο θέμα του πόιντ γκαρντ, καθώς αναζητούν ικανό δημιουργό που θα καλύψει το κενό που άφησαν με τους τραυματισμούς τους ο Τέιλορ Ρότσεστι κι ο Βασίλης Σπανούλης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις "2" και "3".

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Usak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Besiktas Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του…

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32.29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17.65 πόντους, 4.41 ριμπάουντ και 2.18 ασίστ. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα.