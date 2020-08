Ανακοίνωσε τον Βλάνταν Ίβιτς η Γουότφορντ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο μέχρι πριν τρία χρόνια προπονητής του ΠΑΟΚ (Κυπελλούχος Ελλάδας το 2017) κι ακολούθως δις πρωταθλητής Ισραήλ, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βλάνταν Ίβιτς, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ως τεχνικός της Γουότφορντ: «Πρώτα απ' όλα, από την αρχή θα έχω υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μου και από τα μέλη του τεχνικού τιμ. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που εργάζομαι στην Αγγλία και πρέπει να προσαρμοστώ όσο πιο σύντομα γίνεται. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι να κάνω το καλύτερο δυνατό για τον σύλλογο. Καθώς έχω δουλέψει με το ίδιο τεχνικό επιτελείο για τρία χρόνια, γνωρίζω πως θα έχουμε υψηλές απαιτήσεις από τους εαυτούς μας με στόχο να βοηθήσουμε τους παίκτες να επιτύχουν τους στόχους της ομάδας.

Η Γουότφροντ υποβιβάστηκε προ λίγων εβδομάδων στην Championship, για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022.

?? We are delighted to confirm Vladimir Ivic as the new Head Coach of Watford FC.