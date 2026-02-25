Quantcast
Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Άρης, οι ορισμοί στα ματς της 23ης αγωνιστικής - Real.gr
real player

Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Άρης, οι ορισμοί στα ματς της 23ης αγωνιστικής

12:25, 25/02/2026
Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Άρης, οι ορισμοί στα ματς της 23ης αγωνιστικής

Σύνοψη από το

  • Η ΕΠΟ επέλεξε τον Ούγγρο Τάμας Μπογκνάρ για να διευθύνει την πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της αγωνιστικής, αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη στη Λεωφόρο.
  • Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς στο παρελθόν έχει βρεθεί τόσο σε παιχνίδια του πρωταθλήματος όσο και σε αγώνες της Εθνικής ομάδας.
Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για την 23η αγωνιστική της Super League.

Η ΕΠΟ επέλεξε τον Ούγγρο Τάμας Μπογκνάρ για να διευθύνει την πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της αγωνιστικής, αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη στη Λεωφόρο. Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς στο παρελθόν έχει βρεθεί τόσο σε παιχνίδια του πρωταθλήματος όσο και σε αγώνες της Εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπoγκνάρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-Λάρισα: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved