Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Άρης, οι ορισμοί στα ματς της 23ης αγωνιστικής - Real.gr

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για την 23η αγωνιστική της Super League.

Η ΕΠΟ επέλεξε τον Ούγγρο Τάμας Μπογκνάρ για να διευθύνει την πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της αγωνιστικής, αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη στη Λεωφόρο. Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς στο παρελθόν έχει βρεθεί τόσο σε παιχνίδια του πρωταθλήματος όσο και σε αγώνες της Εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπoγκνάρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-Λάρισα: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr