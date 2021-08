Με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές του NBA.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.