Ανανέωσε στη Νάπολι ο Μέρτενς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μέρτενς έχει πετύχει 90 γκολ στη Serie A, 16 στο Champions League, εννέα στο Europa League, έξι στο Κύπελλο Ιταλίας και ένα στα προκριματικά του Champions League με τη φανέλα της Νάπολι.

