Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις - Νίκησε με 1-2 τον Παναιτωλικό - Real.gr

Με γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής απ’ το Αγρίνιο επικρατώντας του Παναιτωλικού με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League και πανηγύρισε το πρώτο τρίποντό του στο εφετινό πρωτάθλημα. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 18’ με πέναλτι του Αγκίρε, ενώ οι «πράσινοι» είχαν φέρει το ματς στα ίσα στο 57’ με τον Τετέ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στον αγώνα με στόχο να ελέγξουν το τέμπο και να φορτώσουν με αρκετούς παίκτες το δεύτερο μισό του Παναιτωλικού, όμως οι Αγρινιώτες ήταν εκείνοι που πήραν «κεφάλι» στο σκορ. Στο 15’ ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να ελέγξει το ματς στην εκκίνηση, μεταφέροντας πολλούς παίκτες πάνω απ’ το μισό του γηπέδου, όμως από μία ανύποπτη στιγμή και φάση βρέθηκε να… κυνηγάει το σκορ. Συγκεκριμένα στο 15ο λεπτό έπειτα από κόρνερ του Μάτσαν και κεφαλιά του Στάγιτς, η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Τσέριν. Ο διαιτητής Τσακαλίδης, έπειτα από ενημέρωση κι απ’ τον VAR Ζαμπαλά, πήγε σε on field review κι έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Αγκίρε που ανέλαβε την εκτέλεση στο 18ο λεπτό και δεν αστόχησε, κάνοντας το 1-0 για τον Παναιτωλικό. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες ως το φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 32’ ο Τσιριβέγια βρήκε χώρο και σούταρε, αλλά ο Τσάβες ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε, ενώ στο 33’ ο Τζούριτσιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία από πολύ καλή θέση, όμως ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού απέκρουσε με το πόδι.

Τρία λεπτά μετά (36’) νέο ωραίο συνδυασμό των «πράσινων», ο Μπακασέτας πλάσαρε άστοχα στην κίνηση που έκανε προ του Τσάβες, έπειτα από εξαιρετικό γύρισμα του Τζούριτσιτς.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πίεσή του κι έφερε το ματς στα ίσα στο 57’, όταν από σέντρα του Κυριακόπουλου και άτσαλο διώξιμο της άμυνας του Παναιτωλικού, ο Τετέ υποδέχθηκε την μπάλα, έκανε ωραία ντρίμπλα ακινητοποιώντας δύο παίκτες των γηπεδούχων και πλάσαρε εύστοχα με το δεξί για το 1-1.

Μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός αύξησε την πίεσή του και στο 63’ άγγιξε το δεύτερο τέρμα, όταν από χαμηλό γύρισμα του Καλάμπρια, ο Σφιντέρσκι κι ο Ρενάτο Σάντσες δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα προς την εστία.

Στο 79’ ο Παναιτωλικός σκόραρε με την κεφαλιά του Σιέλη που πρόλαβε την έξοδο του Λαφόν, όμως το τέρμα ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR και του ημί-αυτόματου οφσάιντ που έδειξαν πως ο στόπερ του Παναιτωλικού ήταν για εκατοστά οφσάιντ.

Στο 86ο λεπτό το σουτ του Σιώπη, κόντραρε στον Πάντοβιτς κι έφυγε λίγο άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε. Από σέντρα του Ρενάτο Σάντσες στο 90’+5’ ο Γερεμέγεφ βρέθηκε αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ την πλευρά των φιλοξενουμένων.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 48’ Ενκολολό, 90’ Σιέλης- 76’ Γερεμέγεφ, 78’ Ζαρουρί, 82’ Καλάμπρια

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, (43’ λ.τρ. Κοντούρης) Ματσάν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70’ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70’ Άλεξιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83’ Σιώπης), Τσέριν (56’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ, Μπακασέτας (83’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (56’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75’ Γερεμέγεφ)