Ανατροπή με την άφιξη του Ποντένσε για Ολυμπιακό - Real.gr

Απρόοπτο με την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, με ανάρτηση που έκανε στο instagram, ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως θα καθυστερήσει η επιστροφή του στην Αθήνα, λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος από την Αλ Σαμπάμπ.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης έγραψε σε story στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης: «Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα, διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω από τη χώρα. Την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».