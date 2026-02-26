Ανατροπή στο κατηγορητήριο για βιασμό που αφορούσε τον Μπεν Γέντερ - Real.gr

Στη Γαλλία, κατόπιν έφεσης, ανατράπηκε σήμερα (25/2) το κατηγορητήριο για βιασμό που βάραινε τον πρώην επιθετικό της εθνικής ομάδας, Γουισάμ Μπεν Γέντερ, λόγω «ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων».

Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο AFP, επικαλούμενο δικαστικές πηγές, επιβεβαιώνεται δημοσίευμα της L’Equipe.

Σύμφωνα με πηγή του Εφετείου της Αιξ-αν-Προβάνς (νότια Γαλλία), «το Εφετείο, με απόφασή του στις 26 Φεβρουαρίου, ανέτρεψε το κατηγορητήριο που είχε εκδοθεί στις 3 Νοεμβρίου 2025 για βιασμό και απόπειρα βιασμού εναντίον του Γουισάμ Μπεν Γέντερ».

Το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν υπήρχε βάση για δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή, σε αντίθεση με τις συστάσεις της εισαγγελίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ