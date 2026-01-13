Quantcast
Αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το Αμβούργο-Λεβερκούζεν - Real.gr
real player

Αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το Αμβούργο-Λεβερκούζεν

23:15, 13/01/2026
Αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το Αμβούργο-Λεβερκούζεν

ΠΗΓΗ: Χ

Σύνοψη από το

  • Η έντονη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου οδήγησε στην αναβολή του αγώνα Αμβούργο-Λεβερκούζεν, λόγω «στατικών κινδύνων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οροφή του σταδίου», όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFL). Η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.
  • Εκτός από το Αμβούργο-Λεβερκούζεν, οι αγώνες Ζανκτ Πάουλι-Λειψίας και Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ αναβλήθηκαν επίσης το Σάββατο λόγω της κακοκαιρίας. Αυτοί οι αγώνες έχουν ήδη οριστεί για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.
  • Η εύρεση νέας ημερομηνίας για τον αγώνα της Λεβερκούζεν είναι δύσκολη, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 20 Ιανουαρίου και υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στις 28 Ιανουαρίου για το Champions League.
Είχε πάρα πολύ χιόνι με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα ασφαλείας με τη στατικότητα της οροφής.

Η έντονη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα Αμβούργο-Λεβερκούζεν που ήταν προγραμματισμένος για απόψε (13/1, 21:30).

Είχε πάρα πολύ χιόνι με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα ασφαλείας με τη στατικότητα της οροφής, όπως εξήγησε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFL) σε ανακοίνωσή της: «Οι στατικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οροφή του σταδίου εμποδίζουν τη διεξαγωγή του αγώνα της Bundesliga μεταξύ Αμβούργου και Μπάγερ Λεβερκούζεν», αναφέρει η DFL που διευκρίνισε ότι η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Μετά την καταιγίδα Έλι, η οποία πέρασε από τη βόρεια και βορειοανατολική Γερμανία από την Παρασκευή, και τις έντονες χιονοπτώσεις, οι αγώνες Ζανκτ Πάουλι-Λειψίας και Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ δεν διεξήχθησαν το Σάββατο και αναβλήθηκαν για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Για τη Λεβερκούζεν αναζητείται «κενή» ημερομηνία, αφού την προσεχή Τρίτη (20/1) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και μία εβδομάδα μετά (28/1) υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ, στις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved