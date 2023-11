Άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο παίκτη του χόκεϊ επί πάγου στη Βρετανία

Ο 29χρονος υπέστη θανάσιμο τραυματισμό όταν κόπηκε ο λαιμός του από τη λεπίδα του παγοπέδιλου αντιπάλου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Στίλερς στο Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας.

Ο Αμερικανός, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα τον Αύγουστο, έχοντας προηγουμένος θητεύσει σε Γερμανία και Σουηδία, καθώς και στο NHL των ΗΠΑ, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Just watch this first contact , then kick out there was intent with the kick if there is a blade on your foot and you kick out it's attempted murder and at the very least man slaughter #icehockey#AdamJohnsonhttps://t.co/I7Em2USbkj