Ανέλαβε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Πιστιόλης

Ο Πιστιόλης βέβαια δεν είναι άγνωστο πρόσωπο στην ΤΣΣΚΑ. Τουναντίον, ξέρει καλά την ομάδα, αφού διετέλεσε ασίσταντ κόουτς του Δημήτρη Ιτούδη στην Μόσχα, αποτελώντας ένα γνώριμο πρόσωπο, κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική συμφωνία.

Ο Ραΐκοβιτς πλήρωσε το μάρμαρο για την μέτρια πορεία της ΤΣΣΚΑ στην VTB League, αφού η "ομάδα του στρατού" βρίσκεται έπειτα από 26 αγωνιστικές στην 3η θέση με ρεκόρ 25-11, με τις Ούνιξ και Ζενίτ να βρίσκονται από πάνω της με ρεκόρ 26-10. Αποκορύφωμα για τον Ραΐκοβιτς ήταν η εκτός έδρας ήττα από την Ούνιξ στις 13 Απριλίου με 88-78, που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του στον πάγκο της ομάδας.

???? Andreas Pistiolis has become the new head coach of our team, the contract is valid until the end of the season. Thus, the 45-year-old Greek specialist returned to CSKA, where he worked for almost eight seasons as an assistant. More info: https://t.co/3urpbPigEApic.twitter.com/f8KyRuZzag