Ανεβαίνει η Αστον Βίλα, πέρασε με ανατροπή από το «Ελαντ Ρόουντ» - Real.gr

Ανεβαίνει η Αστον Βίλα, πέρασε με ανατροπή από το «Ελαντ Ρόουντ»
21:00, 23/11/2025
Με ηγέτη και σκόρερ τον Μόργκαν Ρότζερς η Αστον Βίλα πέτυχε σπουδαία νίκη, με ανατροπή, στο «Ελαν Ρόουντ» επί της τοπικής Λιντς με 2-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, οποία επέστρεψε στη δράση ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Νμέτσα (8′), αλλά στην επανάληψη οι παίκτες του Ουνάι Εμερι κυριάρχησαν και πήραν τους τρεις βαθμούς, που τους ανέβασε στην 4η θέση της βαθμολογίας, χάρη στα δύο γκολ του μεγάλου αστεριού τους (48′, 75′).

