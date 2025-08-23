Αγγλία: «Φωτιά» η Τσέλσι στο London Stadium - Real.gr

Ασταμάτητη η Τσέλσι στο London Stadium, «τσάκισε» 5-1 τη Γουέστ Χαμ η οποία πήρε νωρίς το προβάδισμα με τον Πακετά. Όμως η αντίδραση ήταν… καταιγιστική. Οι «μπλε» έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα ασφαλείας (3-1), είχαν ήδη πετύχει πέντε γκολ πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα και έφτασαν άνετα στην πρώτη τους νίκη στην Premiership.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
(6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄
Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ
Μπέρνλι-Σάντερλαντ
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα
Μπόρνμουθ- Γουλβς
Άρσεναλ-Λιντς
Κυριακή 24 Αυγούστου
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ Φόρεστ
Έβερτον-Μπράιτον
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Τότεναμ 3
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Μπόρνμουθ 0
Μπρέντφορντ 0
Μπέρνλι 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0