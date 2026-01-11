Αγγλία - Κύπελλο: Η Μπράιτον απέκλεισε τη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» - Real.gr

Quantcast
Αγγλία – Κύπελλο: Η Μπράιτον απέκλεισε τη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ»

21:35, 11/01/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  • Μεγάλη νίκη και πρόκριση της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1. Οι «γλάροι» πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου με τα γκολ των Γκρούντα και Γουέλμπεκ.
  • Στο μεταξύ, η Άρσεναλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, που πέτυχε χατ τρικ, νίκησε με 5-1 μέσα στην έδρα της Πόρτσμουθ και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας.
  • Νωρίτερα, η Λιντς νίκησε με ανατροπή στην έδρα της Ντέρμπι Κάουντι με 3-1 και προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης, αφού «γύρισε» το σκορ μέσα σε πέντε λεπτά.

Μεγάλη νίκη και πρόκριση της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1. Οι «γλάροι» ήταν καλύτεροι και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου με τα γκολ των Γκρούντα (12′) και Γουέλμπεκ (62′), ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 85ο λεπτό με τον Σέσκο. Για την Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στο 83′.

Στο μεταξύ, η Άρσεναλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, που πέτυχε χατ τρικ, νίκησε με 5-1 μέσα στην έδρα της Πόρτσμουθ και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας.

Νωρίτερα, η Λιντς νίκησε με ανατροπή στην έδρα της Ντέρμπι Κάουντι με 3-1 και προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Τα «κριάρια» προηγήθηκαν στο 36ο λεπτό με τον Μπέρετον Ντίαζ, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και «γύρισαν» μέσα σε πέντε λεπτά το σκορ με τα γκολ των Γκνόντο (55′) και Τανάκα (59′), ενώ στις καθυστερήσεις ο Τζάστιν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

