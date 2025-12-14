Αγγλία-premier League: «Δήλωση... τίτλου» της Σίτι στο Λονδίνο (3-0 την Κρίσταλ Πάλας) - Real.gr

Βαθμολογική ανάσα πήρε η Νότιγχαμ Φόρεστ (3-0 την Τότεναμ)

Το 16ο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στην Premier League άνοιξε τον δρόμο στη Σίτι, η Νότιγχαμ με πρωταγωνιστή τον Χάντσον-Οντόι (δύο γκολ) νίκησε την Τότεναμ κι… ανάσανε, ο Βολτεμάντε αποδείχθηκε «μαύρη ηάτα» για τη Νιούκαστλ στο «Στάδιο του Φωτός», ενώ η Άστον Βίλα… το βιολί της και στο Λονδίνο!

Με το Νορβηγό «θωρηκτό» να βρίσκει δύο φορές δίχτυα (έφτασε τα 17 τέρματα στο πρωτάθλημα) και τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» το πολύ δύσκολο εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 κι έδειξε ότι εφέτος μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι θα επιστρέψει στην κορυφή με την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Χάντσον-Οντόι «άνοιξε λογαριασμό» στο «Σίτι Γκράουντ» την τρέχουσα σεζόν και, μάλιστα, δύο φορές. Η Νότιγχαμ που «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στην Τότεναμ τα κατάφερε με το εμφατικό 3-0 και συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 16η θέση της κατάταξης, παίρνοντας βαθιά… ανάσα!

Παράξενο μεν, πραγματικότητα δε. Ο σέντερ φορ της Νιούκαστλ ήταν ο «μοιραίος» της ομάδας του στο «Στάδιο του Φωτός» απέναντι στη Σάντερλαντ, καθώς με το αυτογκόλ που πέτυχε με τη σέντρα στο β’ ημίχρονο χάρισε στις «μαύρες γάτες» τη νίκη με 1-0, μη επιτρέποντας στους «ανθρακωρύχους» να επεκτείνουν το σερί τους (3 νίκες, μία ισοπαλία).

Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ η Αστον Βίλα στο Λονδίνο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αλλά όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αντίθετα, ισοφάρισε ισάριθμες και στο 79′ ο Ρότζερς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ αύξησε το σερί νικών σε 6 για τους «χωριάτες».

Ατυχος στάθηκε για τους γηπεδούχους ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς με το αυτογκόλ που σημείωσε στο 9′ έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 1-1.