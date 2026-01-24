Αγγλία - Premier League: Επέστρεψε στις νίκες η Μάντσεστερ Σίτι (2-0 τη Γουλβς) - Real.gr

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς νίκησε με 2-0 την ουραγό Γουλβς στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League, και με το «τρίποντο» αυτό πλησίασε -έστω και προσωρινά- στο -4 την Άρσεναλ, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πολίτες» είχαν συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων τους στο πρωτάθλημα (0-3-1), ενώ μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ (3-1) για τη league phase του Champions League. Τα γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σημείωσαν οι Μαρμούς (8′) και Σεμένιο (45’+).

Στο μεταξύ, η Τότεναμ δεν μπόρεσε να νικήσει και μάλιστα γλύτωσε στις καθυστερήσεις την ήττα στην έδρα της Μπέρνλι (2-2) και δεν αποκλείεται αυτό να ήταν το τελευταίο ματς του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου, ενώ η Φούλαμ πήρε σπουδαία νίκη στις καθυστερήσεις επί της Μπράιτον με 2-1, με τον Μπάμπη Κωστούλα ν’ αντικαθιστά τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο 88ο λεπτό.

Νωρίτερα, μεγάλη νίκη και βαθμολογική ανάσα για τη Γουέστ Χαμ, αποτέλεσε η επικράτηση στο Λονδίνο επί της Σάντερλαντ με 3-1. Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο ξανά στο κέντρο της άμυνας τους τα «σφυριά» πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή εμφάνιση τους και «καθάρισαν» το ματς από το Α’ μέρος, όταν και προηγήθηκαν 3-0 με τα γκολ των Σάμερβιλ (14′), Μπόουεν (28′ πεν.) και Φερνάντες (43′).

Το μόνο που κατάφερε η Σάντερλαντ ήταν να μειώσει με το γκολ του Μπρόμπεϊ στο 82ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς, εκτός από το γεγονός ότι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εδραιώνει πλέον τη θέση του στον πάγκο, η ομάδα του Λονδίνου συνεχίζει την προσπάθεια της για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.