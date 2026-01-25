Αγγλία - Premier League: Η Άστον Βίλα ανέβηκε στην 2η θέση, στην 4η η Τσέλσι - Real.gr

Η Τσέλσι δεν είχε πρόβλημα στο «Σέλχαρστ Παρκ», νίκησε εύκολα την Κρίσταλ Πάλας με 3-1, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League και ανέβηκε στην 4η θέση. Η ομάδα του Λίαμ Ροσενιόρ επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Εστεβάο (34′), Πέδρο (50′) και Φερνάντες (63′ πεν.), με τους γηπεδούχους να μένουν στο τελευταίο 20λεπτο με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ανταμ Γουόρτον στο 73ο λεπτό.

Στο μεταξύ, η Αστον Βίλα πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 2-0 επί της Νιούκαστλ και έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Νότιγχαμ στο Λονδίνο την Μπρέντφορντ και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.