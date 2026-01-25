Quantcast
Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ) - Real.gr
real player

Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

20:40, 25/01/2026
Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύνοψη από το

  • Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο την Άρσεναλ με 3-2, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League, σε ένα μεγάλο ντέρμπι με ανατροπές.
  • Η νίκη των «κόκκινων διαβόλων» έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της βαθμολογίας και στη διεκδίκηση του τίτλου, με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άστον Βίλα να βρίσκονται μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τους «κανονιέρηδες».
  • Νωρίτερα, η Τσέλσι νίκησε την Κρίσταλ Πάλας με 3-1 και ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ η Άστον Βίλα επικράτησε της Νιούκαστλ με 2-0 και έπιασε τη Μάντσεστερ Σίτι στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανανεωμένη και πιο μαχητική με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, νίκησε στο Λονδίνο στο μεγάλο ντέρμπι την Αρσεναλ με 3-2, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League, και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της βαθμολογίας και στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς Μάντσεστερ Σίτι και Αστον Βίλα είναι μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μαρτίνες (29′), αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν ν’ ανατρέψουν το σκορ με τα τέρματα των Μπεμό (37′) και Ντόργκου (51′). Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας πίεσαν ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μερίνο στο 84ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Κούνια στο 87ο λεπτό έφθασε στη μεγάλη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Τσέλσι δεν είχε πρόβλημα στο «Σέλχαρστ Παρκ», νίκησε εύκολα την Κρίσταλ Πάλας με 3-1 και ανέβηκε στην 4η θέση. Η ομάδα του Λίαμ Ροσενιόρ επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Εστεβάο (34′), Πέδρο (50′) και Φερνάντες (63′ πεν.), με τους γηπεδούχους να μένουν στο τελευταίο 20λεπτο με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ανταμ Γουόρτον στο 73ο λεπτό.

Στο μεταξύ, η Αστον Βίλα πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 2-0 επί της Νιούκαστλ και έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Νότιγχαμ στο Λονδίνο την Μπρέντφορντ και απομακρύνθηκε από τη ζώνη τουθ υποβιβασμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

19:16 25/01
Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

18:40 25/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Έντι Ράμα: Σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία - «Αγνώμονας, αχάριστος» λέει η Νίκη Τζαβέλα που τον είχε επιλέξει

Έντι Ράμα: Σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία - «Αγνώμονας, αχάριστος» λέει η Νίκη Τζαβέλα που τον είχε επιλέξει

17:45 25/01
Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

16:00 25/01
Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

20:40 23/01
Δύσκολη περίοδος για τη Χριστίνα Παππά – «Οι δυνατές γυναίκες τραβάνε τα πιο πολλά»

Δύσκολη περίοδος για τη Χριστίνα Παππά – «Οι δυνατές γυναίκες τραβάνε τα πιο πολλά»

18:30 25/01

Ροή Ειδήσεων

Charlize Theron: Τα «ακροβατικά» πάνω σε μια καρέκλα που έκοψαν την ανάσα – Δείτε το viral βίντεο

Charlize Theron: Τα «ακροβατικά» πάνω σε μια καρέκλα που έκοψαν την ανάσα – Δείτε το viral βίντεο

21:00 25/01
Τασούλας: Συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Τασούλας: Συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

20:51 25/01
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο του «σημαιοφόρου», της κυβέρνησης, στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους

20:45 25/01
Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

Premier League: Η Γιουνάιτεντ νίκησε στο Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή (3-2 την Άρσεναλ)

20:40 25/01
Super League: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΟΦΗ, 1-0 τον Παναιτωλικό

Super League: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΟΦΗ, 1-0 τον Παναιτωλικό

20:33 25/01
Kristin Davis: Δεν αισθάνεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον ρόλο της Charlotte York – «Είμαι σε άρνηση»

Kristin Davis: Δεν αισθάνεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον ρόλο της Charlotte York – «Είμαι σε άρνηση»

20:30 25/01
Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής Ν.Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

20:22 25/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved