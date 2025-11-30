Quantcast
Αγγλία - Premier League: Η... σειρά του Τζίμα - Πέτυχε το 2-0 της Μπράιτον σε βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ - Real.gr
real player

Αγγλία – Premier League: Η… σειρά του Τζίμα – Πέτυχε το 2-0 της Μπράιτον σε βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ

18:35, 30/11/2025
Αγγλία – Premier League: Η… σειρά του Τζίμα – Πέτυχε το 2-0 της Μπράιτον σε βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Ο Στέφανος Τζίμας «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Μπράιτον και στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Λογαριασμό στην Premier League, μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, άνοιξε και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας. Με γκολ του 19χρονου στράικερ στο 88′, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους αντί του Γουέλμπεκ, οι «γλάροι» προσγείωσαν την Νότιγχαμ μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0 και ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Η Λίβερπουλ που προερχόταν από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων κατάφερε ν’ αποδράσει από το Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ μς 2-0, χάρις σε γκολ του Ίσακ («παρθενικό» στο πρωτάθλημα) στο 60ό λεπτό και Χάκπο στις καθυστερήσεις (90’+2). Ήταν μία νίκη που ζητούσε εναγωνίως η ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να μπορέσει να ηρεμήσει και παράλληλα να πάρει «παράταση ζωής» ο Άρνε Σλοτ. Ο τελευταίος μετά τη συντριβή από την Αϊντχόφεν στο Champions League, μέσα στο «Άνφιλντ», είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση ότι τα ματς με Γουέστ Χαμ κι αυτό που ακολουθεί με Σάντερλαντ θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον του στο «τιμόνι» των «κόκκινων».

Τέλος, έστω και δύσκολα η Άστον Βίλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το τέρμα του Καμαρά στο 67′ αποδείχθηκε αρκετό για τους «χωριάτες» να επικρατήσουν της ουραγού και σχεδόν «καταδικασμένης», Γουλβς, με 1-0 και να «σκαρφαλώσουν» προσωρινά στην 3η θέση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

16:17 30/11
Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

18:06 30/11
Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

14:58 30/11
Σίδνεϊ: Δεξαμενή χημικών εκτοξεύεται στον αέρα μετά από πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποβλήτων - ΒΙΝΤΕΟ

Σίδνεϊ: Δεξαμενή χημικών εκτοξεύεται στον αέρα μετά από πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποβλήτων - ΒΙΝΤΕΟ

15:57 30/11
Η Παγωμένη «Χρονοκάψουλα»: Τα Μυστικά που Έκρυβε η Ανταρκτική για 6 Εκατ. Χρόνια

Η Παγωμένη «Χρονοκάψουλα»: Τα Μυστικά που Έκρυβε η Ανταρκτική για 6 Εκατ. Χρόνια

11:11 30/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

17:30 30/11
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved