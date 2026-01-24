Αγγλία - Premier League: Νέο στραβοπάτημα για τη Λίβερπουλ, ήττα 3-2 από Μπόρνμουθ - Real.gr

Οι «κόκκινοι» κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός πρώτης τετράδας.

Η Λίβερπουλ πλήρωσε ξανά τα αμυντικά της κενά και γνώρισε οδυνηρή ήττα με 3-2 από τη Μπόρνμουθ, δεχόμενη γκολ στο 90’+5, αποτέλεσμα που φέρνει πλέον σοβαρά σε κίνδυνο τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω με 2-0 από το 33ο λεπτό, κατάφεραν να αντιδράσουν και να ισοφαρίσουν, όμως η προβληματική αμυντική τους λειτουργία εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έμεινε χωρίς νίκη για πέμπτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος.

Παρότι η Λίβερπουλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε νωρίς, η Μπόρνμουθ ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτη. Στο 27’, ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ δεν αντέδρασε έγκαιρα σε μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Σκοτ πρόλαβε, γύρισε την μπάλα και ο Εβανίλσον με προβολή έκανε το 1-0 από κοντά.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και έξι λεπτά αργότερα διπλασίασαν τα τέρματά τους. Στο 33’, ο Χιλ πέρασε κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Χιμένες εκτέλεσε ψύχραιμα τον Άλισον στο τετ-α-τετ για το 2-0, βάζοντας τη Λίβερπουλ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε λίγο πριν από την ανάπαυλα καθώς ο Φαν Ντάικ με γυριστή κεφαλιά στο 45’, μετά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, μείωσε σε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν στη συνέχεια να ισοφαρίσουν με απευθείας φάουλ του Σόμποσλαϊ στο 80΄ αλλά ο Αντλί με τέρμα στο 95΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.