Αγγλία - Premier League: Ο Φόντεν μίλησε... πρώτος και... τελευταίος - Real.gr

Αγγλία – Premier League: Ο Φόντεν μίλησε… πρώτος και… τελευταίος

19:40, 29/11/2025
Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε στο φινάλε του ματς με τη Λιντς στις καθυστερήσεις.

Ο Φιλ Φόντεν μίλησε πρώτος και είχε και την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιντς (3-2), ενώ στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ έκανε μία αδιανόητητη ανατροπή από 0-2 και με 3-2 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League.

Η Λιντς κατάφερε να «επιστρέψει» από το 0-2 και να ισοφαρίσει στο «Ετιχαντ» τη Σίτι, ωστόσο, στο φινάλε «μίλησε» ο Φόντεν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε την τεράστια όπως εξελίχθηκε το ματς νίκη με 3-2, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο.

Στο «Στάδιο του Φωτός» η Μπόρνμουθ «πάγωσε» τη γηπεδούχο Σάντερλαντ στα πρώτα 15 λεπτά παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο, οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τρία γκολ κι αοπέδειξαν ότι η εφετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.

Στο «Κομιούνιτι», τέλος, η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και… ονειρεύεται Ευρώπη!

