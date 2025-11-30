Αγγλία - Premier League: Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Τσέλσι, 1-1 με την Άρσεναλ - Real.gr

Αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 38', λόγω αποβολής του Καϊσέδο, η Τσέλσι έμεινε «όρθια» απέναντι στην πρωτοπόρο, Άρσεναλ και απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1, στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής στην Premier League.

Απέναντι στο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα του Μαρέσκα όχι μόνο δε λύγισε παίζοντας με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από ένα ημίχρονο, αλλά κατάφερε να προηγηθεί και παρά την γρήγορη ισοφάριση των «κανονιέρηδων» συνέχισε στο πλάνο της και αναζήτησε το γκολ της νίκης. Το 1-1 δεν άλλαξε, με την Άρσεναλ να έχει τη δεύτερη απώλεια μέσα σε τρεις εβδομάδες, μετά το 2-2 στην έδρα της Σάντερλαντ στις 8 Νοεμβρίου και τους «μπλε» ύστερα από τρεις σερί νίκες.

Ο Στέφανος Τζίμας «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Μπράιτον και στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Λογαριασμό στην Premier League, μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, άνοιξε και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας. Με γκολ του 19χρονου στράικερ στο 88′, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους αντί του Γουέλμπεκ, οι «γλάροι» προσγείωσαν την Νότιγχαμ μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0 και ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Η Λίβερπουλ που προερχόταν από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων κατάφερε ν’ αποδράσει από το Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ μς 2-0, χάρις σε γκολ του Ίσακ («παρθενικό» στο πρωτάθλημα) στο 60ό λεπτό και Χάκπο στις καθυστερήσεις (90’+2). Ήταν μία νίκη που ζητούσε εναγωνίως η ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να μπορέσει να ηρεμήσει και παράλληλα να πάρει «παράταση ζωής» ο Άρνε Σλοτ. Ο τελευταίος μετά τη συντριβή από την Αϊντχόφεν στο Champions League, μέσα στο «Άνφιλντ», είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση ότι τα ματς με Γουέστ Χαμ κι αυτό που ακολουθεί με Σάντερλαντ θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον του στο «τιμόνι» των «κόκκινων».

Τέλος, έστω και δύσκολα η Άστον Βίλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το τέρμα του Καμαρά στο 67′ αποδείχθηκε αρκετό για τους «χωριάτες» να επικρατήσουν της ουραγού και σχεδόν «καταδικασμένης», Γουλβς, με 1-0 και να «σκαρφαλώσουν» προσωρινά στην 3η θέση.