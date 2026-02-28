Ανησυχία για το Finallisima - Το Κατάρ καθησυχάζει - Real.gr

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εφόσον συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ή, εβδομάδες - όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών - είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν και τη διεξαγωγή του Finalissima.

Του αγώνα που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Λουσαΐλ του Κατάρ στις 27 Μαρτίου, ανάμεσα στην κάτοχο του Copa America 2024, Αργεντινή και στην τροπαιούχο του Euro 2024, Ισπανία.

Μαρτυρίες από την Ντόχα κάνουν λόγο για πυραύλους πάνω από το στάδιο που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το παιχνίδι. Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, μπορεί να επηρεάσει και την… τύχη του αγώνα που θα δώσουν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Λιονέλ Μέσι κι ο Λαμίν Γιαμάλ.

Το Κατάρ είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας στις 27 Μαρτίου, αλλά στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων (το πρωί του Σαββάτου 28/2 το Ιράν επιτέθηκε στο Κατάρ), κανείς δεν γνωρίζει τι θ’ ακολουθήσει.

Σύμφωνα με αναφορές και μαρτυρίες ξένων κατοίκων στη Ντόχα, πύραυλοι εθεάθησαν να πετούν πάνω από την περιοχή του Σταδίου Λουσαΐλ, όπου είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγή της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής της αναμέτρησης, με το Κατάρ να… βγάζει προς τα έξω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πώς τα γεγονότα θα επηρεάσουν άμεσα την διεξαγωγή του τελικού.

Λιονέλ Μέσι και Λαμίνε Γιαμάλ

Η κυβέρνηση του Κατάρ εξέδωσε ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πολίτες και τους ξένους που βρίσκονται στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα έκλεισε τον εναέριο χώρο – δεν εκτελούνται εμπορικές πτήσεις και όλοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Το Κατάρ, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θεωρείται σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Ο χρόνος θα δείξει αν ο αγώνας μεταξύ του παγκόσμιου πρωταθλητή και του πρωταθλητή Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.